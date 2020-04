Bill Gates: ABD'de korona ölümleri daha düşük olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınına ilişkin ülkesinde 100 bin ila 200 bin insanın ölebileceğini söylemişti.

Beyaz Saray yetkilileri de ABD'de, 100 bin ila 240 bin arasında ölüm öngördüklerini açıklamıştı. Bu görüşlere, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'ten yanıt geldi.

BILL GATES'İN KORONAVİRÜS GÖRÜŞÜ

Fox News'a konuşan Bill Gates, koronavirüs krizini “kabus senaryosu” şeklinde tanımlayarak, sosyal mesafe ve güçlü bir ulusal müdahale sayesinde kayıpların, Başkan Trump tarafından belirtilen rakamlardan daha düşük kalmasını sağlayabileceğini ifade etti.

ABD'li iş adamına göre, ülke halkı çalışma ve seyahat gibi faaliyetlerini sürdürseydi, ölüm oranı çok daha fazla olacaktı.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK

336 bin 830 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 9 bin 618 kişi hayatını kaybetti. New York, 123 bin 18 vaka ve 4 bin 159 ölü sayısı ile ülkede koronavirüsün merkez üssü haline gelen şehir oldu. New York'u, 37 bin 505 vaka ve 917 ölüm ile New Jersey izliyor.