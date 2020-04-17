Bill Gates, DSÖ kararından sonra Trump'a tepki gösterdi

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nün finansal kaynaklarını kesmesine tepki gösterdi. Gates, Trump'ın bu kararının koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu ifade etti.

Bill Gates, ''Dünya Sağlık Örgütü'ne olan ihtiyaç şimdi her zamankinden daha fazla. Bu kurum, koronavirüsün yayılmasını engellemek için elinden geleni yapıyor.'' dedi.

NE OLMUŞTU

Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını savunmuştu. Trump, DSÖ'nün Çin ile bağlantılı olduğunu iddia ederek ABD'nin DSÖ'ye olan finansal desteğini kesmişti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuruma en fazla finansal destek sağlayan ülke ABD. Bu nedenle desteğin kesilmesi koronavirüsle mücadelede her kesimin tepkisini çekti.

GATES, YARDIMLARIYLA ÖN PLANA ÇIKTI

Bill ve Melinda Gates Vakfı, potansiyel bir koronavirüs aşısı üretmek için fabrikalara milyonlarca dolar yardımda bulundu. Vakıf, ayrıca çeşitli sağlık kuruluşlarına 100 milyon dolar bağışladı.

Bill Gates, daha önce de erken önlem almadığı gerekçesiyle Trump'ı eleştirmişti.