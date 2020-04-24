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Bill Gates’in karantina evi ilk kez görüntülendi

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini ABD'deki okyanus kıyısındaki 43 milyon dolarlık lüks malikanesine kapattı.

DHA |
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Bill Gates’in karantina evi ilk kez görüntülendi

ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan okyanus kıyısındaki 43 milyon dolar değerindeki malikanesine kapattı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Gates'in okyanus kenarında karantina sürecine girdiği 43 milyon dolar değerindeki malikanesi ilk kez görüntüledi.

5 bin 800 metrekarelik malikanede bir sera, bir aile konutu ve 2 adet misafir evi yer alıyor.

Bill Gates’in karantina evi ilk kez görüntülendi

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Mülkte aynı zamanda 10 kişilik bir jakuzi, ev sineması, cam havuz ve tenis kortu da bulunuyor. ABD’li milyarder T. Boone Pickens'in eski eşi Madeleine Pickens tarafından 2019 yılında 48 milyon dolara satışa sunulan evin, mart sonunda Bill Gates tarafından 43 milyon dolara alındığı tahmin ediliyor.

Bill Gates’in karantina evi ilk kez görüntülendi

'BILL GATES KORONAYI ÇIKARDI' İDDİASI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını Bill Gates'in yaratmış olabileceğini öne sürmüştü.

Bill Gates’in karantina evi ilk kez görüntülendi

Bill Gates’in karantina evi ilk kez görüntülendi

Bill Gates’in karantina evi ilk kez görüntülendi

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