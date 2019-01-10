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BİLSEM için öğretmen alım başvurusu başladı

Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) görev yapacak öğretmenler için başvurular ilan edildi.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 09:26..
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Bilim sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmen başvurusu yapacak olan adaylardan, başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olma şartı aranacak.

ARANAN ŞARTLAR

Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde alanında kontenjan bulunması ve 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Ek 1: Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak diğer bir kıstas olacak.

SON BAŞVURU 16 OCAK

Başvurular için belirlenen son tarih 16 Ocak Çarşamba günü olarak belirlendi.

BİLSEM için öğretmen alım başvurusu başladı

BİLSEM ATAMA KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerinde münhal bulunan öğretmen atama kontenjanlarını da açıkladı.

Branşlara göre hangi BİLSEM’de ne kadar açık olduğu kontenjan listeleri yayınlanarak açıklanırken BİLSEM ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni yerinde göreve başlamaları 23 Temmuz – 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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