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Bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisin görev aldığı şafak operasyonu düzenlendi.

İHA | 14.10.2019 - 07:32..
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel harekat ve narkotik ekiplerinin katılımıyla sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

Bin polisle şafak operasyonu

ÖZEL HAREKAT GİRDİ NARKOTİK ARADI

Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenen ve bin polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda özel harekat polisleri şüpheli evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Evlerde güvenlik önlemi alan özel harekat polisinin ardından içeri giren narkotik polisi evleri didik didik aradı.

Bin polisle şafak operasyonu

GİTARIN İÇİNE SAKLAMIŞ

Operasyonda bir evde gitar içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. Sabah erken saatlerde başlayan operasyonlarda narkotik köpekleri de katılırken adreslerde aramaların devam ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.

Bin polisle şafak operasyonu

Bin polisle şafak operasyonu

Bin polisle şafak operasyonu

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