Binalar için 'Enerji Kimlik Belgesi' alımında son 20 gün!

Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalarda zorunlu hale getirilen "Enerji Kimlik Belgesi" alınması için son 20 gün kaldı. Bu belgenin bulunmadığı binalardaki alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak.

1 Ocak Son Gün

Türkiye'deki 9 milyon binanın yılsonuna kadar 'Enerji Kimlik Belgesi' (EKB) alması gerekiyor. Ancak şu ana kadar sadece 936 bin 726 bina enerji kimlik belgesi aldı ve zaman daralıyor. Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni binalar ise ruhsat alamayacak.

Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalarda alınması yasal zorunluluk olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasında son 20 güne girildi.

EKB Yoksa Alım-Satım Yok

EKB olmayan binaların 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım veya kiralanması yapılmayacak. Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binaların enerji verimliliğini artırmak amacıyla alınması zorunlu hale getirilen söz konusu belgede, binaların enerji sınıfı A,B,C,D,E,F,G olarak gösteriliyor. Söz konusu belgenin on yıl geçerliliği bulunuyor.

Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, kullanım süresi olarak iki yıldan az olan binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların EKB alması gerekmeyecek.

Sadece Yetkili Kurumlar Verebiliyor

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık firmasından alabilirler.

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