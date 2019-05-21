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Binali Yıldırım: Afla ilgili çalışma sürüyor

Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, seçimlerin ardından af yasasıyla ilgili durumun kesinleşebileceğini söyledi.

İHA | 21.05.2019 - 18:26..
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Binali Yıldırım: Afla ilgili çalışma sürüyor

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Yıldırım, bugünkü çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü.

FOX MUHABİRİNİN AKLI YER SOFRASINDA KALDI

Vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Misafir olduğu evde masa olmasına rağmen neden yer sofrasında oturduğunu soran FOX muhabirine, "Biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu” şeklinde cevap verdi.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: AF GELİYOR

Binali Yıldırım, gündemi belirleyecek açıklamayı ise bir vatandaşa yaptı: "Af ona vurur mu vurmaz mı daha belli değil. Afla ilgili çalışmalar sürüyor, henüz kesinleşmedi. Çalışma sürüyor afla ilgili."

Binali Yıldırım: Afla ilgili çalışma sürüyor

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