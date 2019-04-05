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Binali Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili oyların azaldığını ve sonucu beklemek gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 14:06..
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Binali Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yarışında, oyların tekrar sayımı sürüyor. Adaylar; Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ise karşılıklı açıklamalar yapıyor.

"OY FARKININ AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti adayı Binali Yıldırım şunları söyledi: "Karşılıklı itirazlar yapılıyor, bir yandan da sayımlar yapılıyor. Beklemek dışında yapacak bir şey yok. YSK bütün bu süreci yönetecek ve kararını açıklayacak. Aradaki oy farkının azaldığını görüyoruz.

(Seçim akşamı yaptığı kazandım açıklaması) Seçim akşamı bana gelen bilgilere göre yaptığım bir açıklamaydı, devam edince şartlar değişti.

(Özgür Özel'in 13 bin farkla biz kazandık açıklaması) Belli ki ondan önceden bu hesapları yapmışlar, bu rakamları açıklamaları manidar. Eğer bu kadar eminlerse buyursunlar sayalım, kimsenin de kafasında bir soru işareti kalmasın.

Yıldırım: Beklemek dışında yapacak bir şey yok VİDEO

SEÇİMİN İPTALİ KONUSU

Aradaki fark 29 binden 18 bine düştü. Bunun dışında bir şey söylemek kamuoyunu yanlış yönlendirmek olur. Sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Bazı ilçelerde tüm oylar, bazı ilçelerde ise geçersiz oylar sayılıyor.

(Seçimin iptali) Biz seçim kurulu veya YSK değiliz. Üzerimize elzem olmayan işlere karışmak olmaz. Bunun yeri YSK'dır. YSK ne karar verirse başımızın üstüne.

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