Binali Yıldırım: Belediyelere kadın eli değmeli

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan Yıldırım, "eşitlik" kavramının Türkiye'de ve dünyada çok sayıda ülke anayasasının temel hükmü olduğunu vurgulayarak, ancak bu hükmün anayasalara zorlu mücadeleler sonunda girebildiğini söyledi.

"EN ÇOK KADINLAR VE ÇOCUKLAR MAĞDUR OUYOR"

Yıldırım, insanlık tarihinin, eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı verilen mücadelelerle dolu olduğunu dile getirerek, "Bu eşitsizlik bugün de geçerli. 700 milyon insan açlık sorunu yaşıyor. Her yıl 10 milyon insan yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu arada 700 milyon insan da obez. Bu insanlar zayıflamak için her yıl milyarlarca dolar harcama yapıyorlar. Bir eşitsizlik ve adaletsizlik söz konusu. Bu eşitsizlik ve adaletsizlik en çok kadınları ve çocukları mağdur ediyor." ifadelerini kullandı.

Kadınların onuruna yaraşır bir hayatı hak ettiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hayata siz değer katıyorsunuz. 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sizleri temsil ettim.11 yıldan fazla Ulaştırma Bakanlığı yaptım. 2 yıl Başbakanlık görevinde bulundum. 7 ay da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinde bulundum. Sizlere ve aziz İstanbullulara hizmet etmek için geçen ay Başkanlık görevimden istifa ettim. 17 yıldır üyesi olduğum TBMM'de kadınların haklarının iyileştirilmesi yönünde önemli çalışmalar yaptık. Bu çerçevede kadın-erkek eşitliğine aykırı hükümler kanunlarımızdan çıkartıldı. Medeni Kanun, İş Kanunu ve Ceza Kanunu başta olmak üzere mevzuatımızda kadınları ilgilendiren maddelerde kadınlar lehine düzenlemeler yapıldı. Aynı şekilde hükümetlerimiz de kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alması için iyileştirmeler yaptı. Ayrıca sosyal haklar artırıldı. Anayasanın da temel hükümlerinden olan eşitlik ilkesini yaşatacak olan biraz da sizlersiniz. Ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki haklarınızı sizler de bilmelisiniz."





"14 SEÇİM ZAFERİMİZİN ARKASINDA KADINLARIMIZ VAR"

TBMM'de 104 kadın milletvekili olduğunu anımsatan Yıldırım, "Bu sayı belediye meclis üyeliklerinde de yüksek olacak. Çünkü biz de belediye meclis üyelikleri için listelerimizde çok sayıda kadın aday gösterdik. Belediyelere kadın elinin değmesi için elimden gelini yapacağım. Kadınların belediyelerde daha fazla söz sahibi olmaları için gayret göstereceğim. 14 seçim geçirdik, hepsinden alnımızın akıyla çıktık. Bu 14 seçim zaferinin arkasında kadınlarımız var. Sizlerle gurur duyuyorum." dedi.