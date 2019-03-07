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Binali Yıldırım Çamlıca'da: Muhteşem bir eser oldu

Sabah namazını yoğun bir cemaatle eda ettiklerini belirten Binali Yıldırım, "Cami minarelerinde kubbesinde diğer aksamlarında birçok ilkleri barındırıyor." dedi.

DHA | 07.03.2019 - 08:40..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, ibadete açılan Çamlıca Camii'inde sabah namazına katıldı.

"7 TEPELİ İSTANBUL'UN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATACAK"

Namazın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, "Muhteşem bir eser oldu. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir eseri güzel İstanbullumuza kazandırmak için ortaya koyduğu irade dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca proje müellifinden mimarına yapımında emeği olan bütün arkadaşlara İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum. Cami hakikaten İstanbul'un heybetini, güzelliğini, 7 tepeli İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş" dedi.

Binali Yıldırım Çamlıca'da: Muhteşem bir eser oldu

"BİRÇOK İLKLERİ BARINDIRIYOR"

Binali Yıldırım, "Resmi açılışı daha sonra cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak. 3 aylar başlangıcı olması dolayısıyla, bugün Leyle-i Regaip vesilesiyle ilk ibadete açıldı. Sabah namazıyla birlikte yoğun bir cemaatle namazımızı eda ettik. Birçok özelliği var. Bunları minarelerinde kubbesinde diğer aksamlarında birçok ilkleri barındırıyor. Ben bu kadarını söyleyeyim şimdilik. İleri de bunları öğreneceksiniz." diye konuştu.

Binali Yıldırım Çamlıca'da: Muhteşem bir eser oldu

Binali Yıldırım Çamlıca'da: Muhteşem bir eser oldu

Binali Yıldırım Çamlıca'da: Muhteşem bir eser oldu

Binali Yıldırım Çamlıca'da: Muhteşem bir eser oldu

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