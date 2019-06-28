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Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli

Binali Yıldırım, cuma namazını Tuzla Aydınlı Merkez Camii'nde kıldı. Yıldırım namazın ardından caminin çay ocağında çevrede bulunanlarla sohbet edip, çay içti.

DHA | 28.06.2019 - 16:13..
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Binali Yıldırım gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, cuma çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatılması üzerine, "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" dedi.

"SEÇİM BİTTİ, HAYAT DEVAM EDİYOR"

Yıldırım ilk olarak, "Burası bizim mahallemiz, Aydınlı Köyü Mahallesi. Artık mahallemizle daha çok meşgul olma fırsatımız olacak. Komşularla bir araya geldik, cumayı eda ettik. Şimdi de çay ikram edecekler, onu bekliyoruz" dedi.  Yıldırım, seçimin ardından neler yapılacağının sorulması üzerine, "Seçim bitti, hayat devam ediyor" diye konuştu.

"Tatile çıkacak mısınız?" şeklindeki soruya ise Yıldırım, "Bundan güzel tatil mi var? Vatandaşlarla beraber mahallemizde" diye yanıt verdi.  Ardından gazetecilere, "Artık siz çok yoruldunuz, sizin de biraz tatil yapmanız lazım" dedi. Binali Yıldırım, burada bulunan kız çocuklarını yanına çağırdı ve "Torunlar burada yok, torun bende fazla" dedi.

Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli

"HERKES İŞİNE BAKACAK"

Yıldırım, burada bulunan gazetecilere, "Burada size iş yok" diyerek güldü.  Ardından bir gazetecinin, "Bundan sonra neler yapacaksınız?" sorusuna Yıldırım şöyle yanıt verdi: "Herkes işine bakacak bundan sonra, Ömür biter, iş bitmez." Yıldırım, "Su sorununu çabuk unuttular" diyen bir kişiye, "Yine olmasın. Artık İstanbul kararını verdi. Bundan sonra İstanbul için arkadaşlarımız çalışacak. Başarılar diliyorum. Biz de elimizden gelen gayreti, yardımı göstereceğiz. Doğru işlerinde yanlarında oluruz, yanlış işlerinde uyarırız" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA ÇAY TEKLİFİM GEÇERLİ

Yıldırım bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatması üzerine ise, "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" ifadelerini kullandı. Yıldırım, bir gazetecinin "Bundan sonra ağırlıklı olarak İstanbul'da mı, Ankara'da mı olacaksınız" sorusuna ise her iki şehirde de olacağı yanıtı verdi.

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