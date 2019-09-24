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Binali Yıldırım da Erdoğan'ın BM heyetinde yer aldı

Bir süredir adı Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için geçen Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki heyetinde yer alması bu iddiaları güçlendirdi.

Haber Merkezi | 24.09.2019 - 18:02..
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Binali Yıldırım da Erdoğan'ın BM heyetinde yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak ve temaslarda bulunmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu seyahatinde kabineden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti.

Bu isimlerin yanında Cumhurbaşkanı'nın heyetine bir isim de ABD'de katıldı.

BİNALİ YILDIRIM DA NEW YORK'TA

Geçtiğimiz haftalarda önce Kanada'ya giden ardından ABD'ye geçen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, New York'ta Türk heyetine dahil oldu.

Binali Yıldırım da Erdoğan'ın BM heyetinde yer aldı VİDEO

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI İDDİALARI

Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapan Binali Yıldırım, son olarak İBB Başkanlığı'na aday olmuştu. Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışı kaybeden Yıldırım'ın adı bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için geçiyor.

Yıldırım'ın şu anda sadece milletvekili unvanı olmasına rağmen BM Genel Kurul sıralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oturması; Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak iddialarını güçlendirdi.

Binali Yıldırım da Erdoğan'ın BM heyetinde yer aldı

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