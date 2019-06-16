Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu münazarasına yoğun ilgi

İstanbul'da yenilenecek seçimler öncesinde adaylar son kozlarını oynuyor.

Onların da en önemlisi İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yürütülen Binali Yıldırım-Ekrem imamoğlu canlı yayını oldu. Özellikle İstanbulluların ilgiyle takip ettiği bu program her yerde canlı olarak yayınlanıyor.

KIRAATHANEDEN TAKİP

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP adayının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayını vatandaşlar Bayrampaşa'da bir kıraathanede takip etti.