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Binali Yıldırım, EYT'lilere takip sözü verdi

Tuzla'da tersane işçileriyle bir araya gelen Binali Yıldırım, EYT'nin gündeme gelmesi üzerine "Takipçisi olacağım" diyerek söz verdi.

AA | 05.03.2019 - 15:58..
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Binali Yıldırım, EYT'lilere takip sözü verdi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da tersane işçileriyle buluştu.

EYT İÇİN YILDIRIM SÖZÜ

İşçilerden birisinin Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili bir döviz açması üzerine Yıldırım, şunları söyledi: "EYT. Gördüm. Biraz sabırlı olun. O işin de takipçisi olacağım. Buradan Binali Yıldırım sözü veriyorum."

"GERÇEK KAHRAMAN SİZLERSİNİZ"

Tersane işçilerine "Barbaros'un, Piri Reis'in Çakabey'in, Hızır Reis'in torunları" diye hitap eden Binali Yıldırım, "Göğsümüzü kabartıyorsunuz. Türkiye, bugün dünyada denizcilik alanında 15. sıraya yükseldi. Bizim kaynakçılarımız, gemicilerimiz, donanımcılarımız sayesinde ürettiğimiz gemiler, Avrupa ve dünyanın her tarafına ihraç ediliyor. Bu eserin gerçek kahramanı sizlersiniz." diye konuştu.

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