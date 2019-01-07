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Binali Yıldırım, gazetecilerle buluştu

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçim sürecinde genel seçimmiş gibi davranmayacağını, İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 10:58..
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31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti İBB Başkanlığı için Binali Yıldırım'ı aday gösterdi.

Yıldırım, bu sabah gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulunud.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALAYACAĞIZ

"İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz. 31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz.

KAMPANYADA SADECE İSTANBUL'UN SORUNLARIYLA İLGİLENECEĞİM

Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir. İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım.

İSTANBUL İÇİN DE 4.0'I DEĞERLENDİRECEĞİZ

İstanbul'un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de bir şekilde 'Endüstri 4.0'a benzer, 'İstanbul 4.0' olarak kabul edebiliriz. 'İstanbul 4.0'ın içinde neler var, bunları zaman içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz."

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