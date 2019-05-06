Binali Yıldırım: Hayırlı olsun

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul için seçim kararını açıkladı.

31 Mart Yerel seçimleri öncesinde AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kıyasıya bir seçim mücadelesi vermişti.

YSK'nın İstanbul seçimlerinini yenileyeceğini duyurması sonrası gözler, adayların ilk açıklamalarına çevrildi.

"HAYIRLI OLSUN"

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK kararı sonrası hayırlı olsun temennisinde bulundu. Yıldırım, Twitter üzerinden, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah." yorumunda bulundu.