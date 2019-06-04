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Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayına çıkıyor

AK Parti ile CHP arasında prensipte anlaşmaya varıldı, bayramdan sonra yapılacak görüşmede kanal ve moderatöre karar verilecek.

AA & Ensonhaber | 04.06.2019 - 15:05..
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Türk siyaseti eski günlerde olduğu gibi heyecanlı yayınlara sahne olacak.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım ortak yayına çıkma kararı aldı.

İLK GÖRÜŞME TAMAM

CHP ile AK Parti arasında ilk görüşme gerçekleştirildi.

ORTAK YAYIN BAYRAMDAN SONRA

Bayramdan sonra bir görüşme daha yapılarak yayının yapılacağı kanala ve programın moderatörünü karar verilecek.

Verilecek kararın da iki parti tarafından ortak bir şekilde açıklanması bekleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını ile ilgili "Pazartesi bir kez daha bir araya geleceğiz" dedi.

Ortak yayınla ilgili konuşan Binali Yıldırım, sadece İstanbul seçimlerinin konuşulmasını şart koşmuştu.

Ekrem İmamoğlu ise yaşanan tüm sürecin ortak yayında ele alınması gerektiğini dile getirmişti.

 

 

 

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