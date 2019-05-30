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Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Tekrar yapılacak İstanbul seçimleri için çalışmalarını sürdüren Binali Yıldırım, Fatih'te programına devam etti.

Haber Merkezi | 30.05.2019 - 10:01..
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23 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdüren adaylar Ramazan ayı nedeniyle programlarını iftar-sahur arası gerçekleştiriyor. Vatandaşlarla toplu iftar yapan veya ailelere misafir olan siyasiler, daha sonra kurum ve kuruluşları ziyaret ederek yapılacak seçimler için oy istiyor.

YILDIRIM İSMAİLAĞA'DA

Cumhur İttifakı AK Parti adayı Binali Yıldırım da dün akşam iftardan sonra Fatih'te İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti. Eski bakanlardan Mehdi Eker, eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı'nın da eşlik ettiği ziyarettte; Yıldırım teravih namazının ardından mekandan ayrıldı.

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

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