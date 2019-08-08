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Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir otoyolunda araba sürdü

Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir otoyolunda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçti.

İHA | 08.08.2019 - 17:48..
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İzmir’de bazı temaslarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bugün kara yolu ile İstanbul’a döndü.

İSTANBUL - İZMİR OTOYOLUNDA YOLCULUK YAPTI

Yıldırım, dönüş yolunda 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen İstanbul-İzmir otoyolunda yolculuk yaptı.

"YOLLARIN KRALI OLMAZ, KURALI OLUR"

İstanbul-İzmir arasını 8,5 saatten 3,5 saate düşüren otoyolda minibüsün direk direksiyonuna geçen Yıldırım’ın yanında, eşi Semiha Yıldırım da yer aldı.
Binali Yıldırım, Kurban Bayramı'nda yolculuğa çıkacak olan vatandaşlara da araçlarını dikkatli kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur" sözünü hatırlatarak, vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi.


Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir otoyolunda araba sürdü

Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir otoyolunda araba sürdü

Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir otoyolunda araba sürdü

Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir otoyolunda araba sürdü

Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir otoyolunda araba sürdü

Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir otoyolunda araba sürdü

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