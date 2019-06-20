AK Parti adayı Binali Yıldırım, seçime 3 gün kala çalışmalarını sürdürüyor.

Bir gazeteci Binali Yıldırım'a, "Kullandığınız araçla ilgili tartışma yaşanıyor. Hatta bugün de aynı aracı kullandınız. Başbakanlık tarafından kiralandığı konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu da kul hakkı vurgusu yaptı, değerlendirmeniz ne olacak?" sorusunu sordu.

"BEN 17 YILDIR BU ÜLKEYE HİZMET EDİYORUM"

Yıldırım'ın bu soruya cevabı şöyle oldu: "Ben bunu esefle izliyorum. Benim hakkımda başka bulacak bir şeyi olmayanlar aracımla, başbakanlık evinde oturdu gibi hakikat olmayan konularla uğraşıyorlar. Ben 17 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. Miyarlarca lira bütçe yönettim, her kuruşun hesabını verdim. Bundan sonra da vermeye hazırım. Olayları çarpıtmaya gerek yok. Bu ülkede Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapan herkese şahsına gece-gündüz 24 saat hiçbir kısıtlama olmadan araç verilir, korumalar verilir. Kaldı ki ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım.

Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi ViDEO



KINIYORUM

Bu konuda haksız bir saldırıyla karşı karşıya olduğum için doğru dürüst koruma bile yanımda taşımıyorum. Bütün bu düzenlemeler benim dışımda yapılan şeyler. Ben istesem de bunları reddedemem. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz darbesini yaşamış bir Başbakanım. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum. Bu kadar söylüyorum."

