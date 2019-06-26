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Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, seçimleri kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Asli işimize milletvekilliğine döndük" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 26.06.2019 - 08:57..
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Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

İstanbullular 31 Mart'tan sonra bir kez daha 23 Haziran'da sandık başına gitti.

Megakent ikinci kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçti.

Ekrem İmamoğlu'nun en güçlü rakibi ise Binali Yıldırım'dı.

YSK'nın seçim yasağının bitmesinin hemen ardından açıklama yapan ve Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Binali Yıldırım, günler sonra sessizliğini bozdu.

Binali Yıldırım: Rakibimi tebrik ederim ARŞİV

"ASIL İŞİMİZE DÖNDÜK"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, bundan sonra ne görev yapacağı konusunda da açıklama yaptı.

Yıldırım, "Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık…" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyabilmek için TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Yıldırım, halen AK Parti İzmir Milletvekili.

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