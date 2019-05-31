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Binali Yıldırım Saadet Partisi’in oylarına talip

Saadet Partisi’nin kanalına konuk olan Yıldırım’a, 31 Mart ve 23 Haziran süreçlerinde değişen tavır soruldu.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 23:10..
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Binali Yıldırım Saadet Partisi’in oylarına talip

umhur İttifakı’nın İBB adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor.

Yıldırım, Saadet Partisi’nin kanalı olarak bilinen TV5’te soruları yanıtladı.

Binali Yıldırım Saadet Partisi’in oylarına talip

SAADET OYLARINA TALİP OLMAK BİR HAK

Gazeteci Mustafa Yılmaz, 31 Mart sürecinde Saadet Partisi’nin terörle ilişkilendirildiğini ancak 23 Haziran öncesi Binali Yıldırım’ın bu oylara talip olmasının nedenini sordu.

Yıldırım, seçimlerin iki aday arasında geçeceğini gördüklerini belirterek Saadet Partisi’nin oylarına talip olmanın hakkı olduğunu dile getirdi.

Binali Yıldırım Saadet Partisi’in oylarına talip VİDEO

Binali Yıldırım, şunları söyledi: “Tekrarlanacak seçim belli ki 2 aday arasında geçiyor. İstatistikler söylüyor bunu. Ben Saadet Partili kardeşlerimin oylarına talibim. Yöneticiler düzeyinde sert söylemler, maksadını aşan söylemler olabilir. Ama bırakın yöneticiler düzeyinde kalsın. Biz İstanbul’u konuşuyoruz. Bu davanın çilesini çekmiş insanlarız. 28 Şubat’ı hepimiz yaşadık. O zaman hep beraberdik. Bundan sonra da birlikte olacağımıza yürekten inanıyorum."

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