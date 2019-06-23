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Binali Yıldırım seçmene çağrı yaptı

Daha önce CHP'den duymaya alıştığımız, "Sandıkları terk etmeyin" çağrısı bu kez AK Parti cephesinden geldi.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 15:24..
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Binali Yıldırım seçmene çağrı yaptı

Yaklaşık 10 milyon İstanbullu sandık başına gitti. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belli olacak.

AK Parti adayı Binal Yıldırım, sandık görevlilerine ve seçmenlere çağrı yaptı.

"SİZLERE GÜVENİM TAM"

Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım seçmene çağrı yaptı

CHP'DE TARTIŞMA KONUSUYDU

"Sandıkları terk etmeyin" çağrısı önceki seçimlerde CHP tarafından sık sık yapılırdı. Sonuçların açıklanmaya başlamasıyla moral bozukluğuna kapılan CHP'lilerin sandıkları terk etmesi her seçim sonrasının tartışma konusuydu.

Binali Yıldırım seçmene çağrı yaptı

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