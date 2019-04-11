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Binali Yıldırım sessizliğini bozdu

Günlerdir sessizliğini koruyan Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından, "Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır." dedi.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 20:45..
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Binali Yıldırım sessizliğini bozdu

31 Mart seçimleri geride kaldı, ancak İstanbul'un akıbeti henüz belirlenemedi.

AK Parti temsilcilerinden ve Ekrem İmamoğlu'nda peşi sıra açıklamalar gelirken Binali Yıldırım sessiz kalmayı tercih etmişti.

"YSK KARAR SÜRECİNE SAYGIMIN GEREĞİDİR"

Bugün twitter hesabından sessizliğini bozan Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta. Saygılarımla." dedi.

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu

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