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Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

TBMM Başkanı'yken İBB Başkan adayı olan Binali Yıldırım seçilemedi, şimdi Yıldırım'ın tekrar TBMM Başkanı olması gündemde.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 10:38..
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Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

AK Parti'nin kurulduğu ve hükümeti kurduğu dönemden bu yana üst düzey görevler alan Binali Yıldırım'ın, İBB Başkanı adaylığı sonrasındaki inzivası ilerleyen günlerde sona ereceğe benziyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olan ancak Ekrem İmamoğlu'na karşı iki defa kaybeden Yıldırım'ın adı, bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak geçiyordu.

Ancak Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, farklı bir iddiayı kaleme aldı.

"ŞENTOP KABİNEYE, YILDIRIM TBMM BAŞKANLIĞI'NA"

Fırat, şunları yazdı: "Kongre için hedef 2020 Haziran ya da Eylül ayı. Kongre ile parti yönetiminde değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Yine aynı takvimde kabine değişikliği gündemde. Binali Yıldırım’ı TBMM Başkanlığı’nda, Mustafa Şentop’u kabinede görürseniz şaşırmayın. Yıldırım’ın, TBMM Başkanlığı’na sıcak baktığını da söyleyeyim."

Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

BİNALİ YILDIRIM'IN SİYASİ KARİYERİ

Uzun yıllar AK Parti kabinelerinde Ulaştırma Bakanlığı yapan Binali Yıldırım, 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu, ancak seçilemedi.

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da görev yaptı. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri için İBB Başkanlığı'na aday olan tecrübeli siyasetçi, bu adaylıktan önce de TBMM Başkanı olarak görev yapıyordu.

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