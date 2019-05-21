taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Binali Yıldırım, vatandaşlarla sahur yaptı

Üsküdar'da düzenlenen sahur programına katılan Yıldırım, tek tek vatandaşların sahur sofrasına uğrayarak sohbet etti.

İHA | 21.05.2019 - 08:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yüksek Seçim Kurulu kararı ile yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimi öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

YILDIRIM'A YOĞUN İLGİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katıldığı sahur programında konuşan Yıldırım, “İlçe Belediye Başkanımız, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen bu organizasyonda o da var kendisine teşekkür ediyorum. Hilmi Bey işi sağlama aldı oturuyor. 31 Mart’da koltuğu aldı oturuyor hiç kalkmıyor koltuktan ne olur ne olmaz diye işi sağlama alıyor. Biz ayaktayız, durmak yok yola devam” dedi.

Binali Yıldırım, vatandaşlarla sahur yaptı

Binali Yıldırım vatandaşlarla sahur yaptı ViDEO

BİNALİ BAŞKAN OLACAK MI DİYE SORDU

Yıldırım, kendisini dinleyen vatandaşlara, “Hilmi Türkmen’i desteklediniz, seçtiniz teşekkür ederiz. O da Üsküdarımız için çalışacak, güzel işler yapacak. Hilmi Başkanın borcu var, Üsküdar’dan bizim alacağımız kaldı. O hesabı da 23 Haziran’da kapatıyoruz tamam mı?” diye sordu. Konuşmasına devam eden Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yıldırım, “Oyumuz senindir Başkan” diye seslenen bir vatandaşa, “Sende gaz vermeye devam et” deyince gülüşmeler yaşandı. Yıldırım, “Siz bize güç veriyorsunuz, enerji veriyorsunuz inşallah bu enerjiyle, bu heyecanla, 23 Haziran’da ne yapıyoruz? Hak yerini bulacak mı? Binali Başkan olacak mı?” diye sordu. Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılandığı Çay Bahçesinden sevgi gösterileriyle uğurlandı.

Binali Yıldırım, vatandaşlarla sahur yaptı

Binali Yıldırım, vatandaşlarla sahur yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

120
Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

76
Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

82
BM'den İtalya'ya kaçak göçmen uyarısı

BM'den İtalya'ya kaçak göçmen uyarısı

28
Trump'ın savaş itirafı

Trump'ın savaş itirafı

50
ABD-Çin ticaret gerilimi zirve döneminde

ABD-Çin ticaret gerilimi zirve döneminde

19
Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir