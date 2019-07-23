Binali Yıldırım yeni görevini bekliyor

İstanbul seçimlerinin ardından Binali Yıldırım'ın, hangi göreve getirileceği merak ediliyordu.

Kulislerde; Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirileceği konuşuluyor.

İstanbul’da yapılan Türk-Amerikan İş Geliştirme Konseyi toplantısına katılan Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SİZE TEKLİF GELDİ Mİ?"

Binali Yıldırım, "Kabine değişikliği ve sistem revizyonu iddiaları var, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için atamaların yapılacağı iddiaları var ve sizin isminiz de geçiyor. Size bir teklif geldi mi? Yol haritanız ne olacak?" şeklindeki soru üzerine uzun süre güldü.

Yıldırım'ın gülmeye başlamasıyla etraftakiler de kendini tutamadı.

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonu sorusu VİDEO

"Bugünkü toplantıya faydası var mı?" diye sözlerine başlayan Binali Yıldırım, "Bugün gündemimiz Türkiye-Amerikan ilişkilerinde olumlu gündemleri, olumlu konuları ön plana çıkartmak. Türkiye bölgesinde hem kendi vatandaşları içini hem de bölgenin güvenliği için çok büyük gayret gösteriyor. Bunun için savunmasını riske atacak gelişmelere göz yumamaz. Bu yüzden biz savunma ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundaydık. S-400’lerin alınma sebebi de budur. Güney sınırımızdaki terör faaliyetleri, ayrıca FETÖ ile olan mücadelemiz dolayısıyla Amerika-Türkiye ilişkilerinin zaman zaman gerildiğine şahit oluyoruz. Ancak her iki ülkenin köklü bir NATO üyesi olması ve ilişkilerin geçmişinin çok köklü olmasını dikkate alırsak, bu gerginliklerin ilişkilerimize uzun vadede zarar vermesinin önüne geçebiliriz. Sayın Bakanın ve beraberindeki iş heyetinin de geliş sebepleri budur.” ifadelerini kullandı.

KABİNE REVİZYONU YORUMU: CUMHURBAŞKANIMIZ KARAR VERİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine revizyonu yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimiz insanız. Dinlenmeye ihtiyacı var ama Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez. Orada da çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok." dedi.