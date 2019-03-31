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Binalı Yıldırım'a benzerliğiyle şaşırttı

Binali Yıldırım’a benzerliği ile tanınan Zekeriya Yetkin, İzmir'de meraklı bakışlar arasında oyunu kullandı.

İHA | 31.03.2019 - 13:32..
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İzmir'de matbaacılık yapan 62 yaşındaki Zekeriya Yetkin, eski başbakan ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a olan benzerliği ile tanınıyor.

Yetkin, yerel seçimler nedeniyle Karabağlar ilçesinde bulunan Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokulu’nda eşi Hafize Yetkin ile birlikte oy kullandı.

HERKES O SANDI

Çevredekilerin meraklı bakışlarına maruz kalan Yetkin’i gören sandık görevlileri de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sandık görevlileri, birbirlerine gelen kişinin Binali Yıldırım olup olmadığını sordu. Vatandaşlar da Yetkin’in Binali Yıldırım ya da onun bir akrabası sandıklarını söyledi. Okula oy kullanmaya gelen vatandaşlar, Yetkin ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Binalı Yıldırım'a benzerliğiyle şaşırttı

Binalı Yıldırım'a benzerliğiyle şaşırttı

Binalı Yıldırım'a benzerliğiyle şaşırttı

 

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