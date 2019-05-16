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Binali Yıldırım'a Haliç Kongre Merkezi'nde tepki

Haliç Kongre Merkezi'ndeki Yeniden Doğuş operasını izlemeye gelen Binali Yıldırım, "Her şey çok güzel olacak" sloganlarıyla karşılaştı.

Haber Merkezi | 16.05.2019 - 23:49..
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Binali Yıldırım'a Haliç Kongre Merkezi'nde tepki

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinden sonra yaşanan tartışmalar halen devam ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan, Samsun Devlet Opera ve Balesince sahneye konulan operanın dünya prömiyeri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenirken, galaya protestolar damgasını vurdu.

BİNALİ YILDIRIM PROTESTO EDİLDİ

19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla hazırlanan, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nce sahneye konulan Yeniden Doğuş operasının Haliç Kongre Merkezi'ndeki dünya prömiyerine katılan Binali Yıldırım, protesto edildi.

Yeniden Doğuş operasını izlemeye gelen Binali Yıldırım, tepkiyle karşılaştı. Operayı izlemeye gelenler, Binali Yıldırım’a yönelik alkışlarla "Her şey çok güzel olacak" sloganları attı.

Sloganlar bir süre daha devam ederken sonrasında ise kesildi.

Binali Yıldırım'a Haliç Kongre Merkezi'nde tepki VİDEO

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