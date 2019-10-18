Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

Ankara’dan hava yoluyla Erzincan’a gelen Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanı'nda Vali Ali Arslantaş, protokol mensupları ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı.
TEK TEK TOKALAŞTI
Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, Cuma namazını Camii Kebir Camisi'nde kıldı.
AÇILIŞ PROGRAMINA KATILACAK
Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra üniversitenin akademik yıl açılış programına katılacak.
Erzincan'da Binali Yıldırım'a karşılama VİDEO