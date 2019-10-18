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Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da coşkuyla karşılandı. Yıldırım’a sevgi seli izdihama neden oldu.

İHA | 18.10.2019 - 14:06..
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Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

Ankara’dan hava yoluyla Erzincan’a gelen Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanı'nda Vali Ali Arslantaş, protokol mensupları ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı.

TEK TEK TOKALAŞTI

Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, Cuma namazını Camii Kebir Camisi'nde kıldı.

Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

AÇILIŞ PROGRAMINA KATILACAK

Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra üniversitenin akademik yıl açılış programına katılacak.

Erzincan'da Binali Yıldırım'a karşılama VİDEO

Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

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