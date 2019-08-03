AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Yıldırım, ziyaretleri sırasında çocuklarla yakından ilgilenirken bakırcıları ziyaretinde kendi portresinin çizili olduğu bakır tabak hediye edildi.

"BU SEÇİM SONUCU AÇIKLANIRKEN YAPILMIŞ"

Hediyede çatık kaşlı portresini gören Yıldırım, “Ya ben böyle çatık kaşlı mıyım? Bu herhalde seçim sonucu açıklanırken yapılmış.” demesi herkesi güldürdü.

Yıldırım daha sonra Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Binali Yıldırım'dan çatık kaşlı portre tepkisi VİDEO

