Binali Yıldırım'dan köprü cezaları açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'da köprü geçiş cezası mağdurlarıyla bir araya geldi.

"BURADA BİR KARIŞIKLIK VAR"

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bugünkü toplantının maksadı mağdur olan İstanbullunun burada bulunan arkadaşlarla 18 arkadaşımızla bu işi konuştuk, dinledik. Bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık.

Ulaştırma Bakanlığı 2. Köprü geçiş cezalarını yeniden gözden geçirmeli. 2. Köprü geçiş cezalarının affedilmesi gerekiyor. Çelişkili durumlar var, bu durum düzeltilmeli. Yani bunlardan hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var.

"BU İŞİ KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ"

Cezaların yazıldığı günden yeni düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu. 6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz.

Açılan davalardan feraget edilecek, ceza ödeyenlerin parası marttan itibaren iade edilecek."

Binali Yıldırım: Köprü cezaları affedilecek VİDEO