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Binali Yıldırım'dan KYK sorusuna esprili yanıt

KYK borçlarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Koltuk elden gitti, benim hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun" dedi.

İHA | 23.12.2019 - 12:24..
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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım programları kapsamında gittiği Elazığ’da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere yönelik konuşma yapan Yıldırım, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

"MECLİS BAŞKANLIĞI DA GİTTİ"

Yıldırım, bir öğrencinin, "Son günlerde kredi afları konuşuluyor, bu konuya girmişken müjde bekleyen öğrenciler de var, bu konuda son durum nedir? Bir de sizden duymak istiyoruz" sorusuna, “Benim, hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun. Biliyorsunuz başbakanlık gitti, koltuk elimizde kaldı, meclis başkanlığı da gitti” diye esprili bir yanıt verdi.

Binali Yıldırım’ın koltuk elden gitti esprisi VİDEO

Binali Yıldırım'dan KYK sorusuna esprili yanıt

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