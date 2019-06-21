taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8284
Euro
6.6048
Altın
1396.48
Borsa
94022.28
Gram Altın
260.669

Binali Yıldırım'dan Öcalan'ın mektubuna ilk açıklama

Öcalan'ın mektubuna ilişkin açıklama yapan Yıldırım, söylenenlerin hiçbir öneminin olmadığını söyledi.

AA | 21.06.2019 - 18:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı seçimlerine 2 gün kala, siyasilerin açıklamalarıyla gündem daha da ısınmaya devam ediyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimleri öncesi gönderdiği mektubu değerlendirdi.

Cuma namazını Perpa Camii'nde kılan Binali Yıldırım, namaz çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PKK NE DEMİŞ HDP NE DEMİŞ BU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın mektubu ile ilgili değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için önemli değil. Biliyorsunuz İstanbul seçimine gidiyoruz. İstanbul’da Diyarbakır’dan daha fazla Kürt hemşehrimiz yaşıyor. Dolayısıyla ben belediye başkanı adayı olarak Kürt hemşehrilerimden destek istiyorum. Şunu bilmelerini istiyorum. İstanbul’da 15 milyona eşit, adil hizmet yapacağım. Kürt, Türk, Çerkez yani etnik kimlik ayrımı yapmadan herkese bu hizmeti götürmenin gayreti içinde olacağım. Kürt kardeşlerimiz birileri ile ittifak yapmaya zorlayan zihniyet unutulmamalıdır ki geçmişte Kürtlere en büyük zulmü yapan zihniyettir" şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım'dan Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama İZLE


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

602
HDP, Öcalan'ın açıklamalarına cevap verdi

HDP, Öcalan'ın açıklamalarına cevap verdi

393
İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

187
İmamoğlu: Son dönemde atılan taklaları görüyorsunuz

İmamoğlu: Son dönemde atılan taklaları görüyorsunuz

572
Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

858
70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

254
Yavuz'a, Fatih fırkateyni eşlik etti

Yavuz'a, Fatih fırkateyni eşlik etti

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir