Binali Yıldırım'dan rakiplerine bayram tebriği

Siyasete bayram molası verildi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününü idrak ettiğimiz saatlerde, siyasilerden bayram tebrik mesajları geliyor.

Özellikle gündemin en üst sıralarında yer alan maddelerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde yarışan AK Parti'li Binali Yıldırım'dan rakiplerine kutlama mesajı geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Bianli Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden CHP, Saadet, Vatan Partili ve bağımsız aday rakiplerinin bayramını kutladı.

Yıldırım yayınladığı mesajında Ekrem İmamoğlu, Necdet Gökçınar ve Mustafa İlker Yücel'i etiketleyerek bayram tebrik mesajı yayınladı. Yıldırım'ın mesajına adaylardan henüz bir karşılık verilmedi.