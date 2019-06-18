Binali Yıldırım'dan SP'lilere özür açıklaması

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran'da yapılacak olan İBB Başkanlığı seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı medya kuruluşlarına ziyaret gerçekleştiren Binali Yıldırım'ın son durağı Saadet Partisi'ne yakın olan bir medya kuruluşu oldu.

Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum İZLE

"ÖZÜR DİLERİM"

Ziyaretinde konuşma yapan Binali Yıldırım, Saadet Partililerden özür diledi. Siyasette bazen yanlış anlaşılmaların olabileceğini belirten Yıldırım şu açıklamaları yaptı:

"Siyasette sert rüzgarlarla konjonktürel olarak yanlış anlaşılacak maksadını aşacak söylemler olabilir. Onun için Saadet Partisi mensubu bu kardeşlerimiz incinmiş olabilir, kırılmış olabilir. Ben bu yüzden dolayı da kendilerinden özür diliyorum"