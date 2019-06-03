Binali Yıldırım'dan YSK'nın kararına eleştiri

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde görevlerine devam etmesine yönündeki kararına, Binali Yıldırım'dan da tepki geldi.

"FEVKALADE TALİHSİZ"

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Küçükçekmece'de esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı; "Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Çünkü seçimin yenilenmesine YSK karar verirken, birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağlamıştı. Hal böyle iken bir yandan sorumlu tuttuğu, bir yandan suçladığı insanları, yapılacak bir seçimde, 'tekrar görev yapabilirler' diye karar vermesi, yapılacak seçimlere şimdiden soru işaretleri oluşturmuştur."

Partisinin itirazda bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Ümit ederim YSK bunu aklıselim ile değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasını karışıklığa sebep olacak bu işten vazgeçer." dedi.