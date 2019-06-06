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Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce kişi uğurladı

Havalimanında İBB adayı Binali Yıldırım'ı uğurlamak için hemşehrileri sırada bekledi.

İHA | 06.06.2019 - 15:28..
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Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce kişi uğurladı

İstanbul’daki seçim çalışmalarını Anadolu’ya taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dün Sivas programının ardından baba ocağı Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyüne gitti.

AİLE MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİ

Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte doğup büyüdüğü baba ocağını gezen Yıldırım, aile mezarlığını ziyaret ederek annesi Bahar, babası Hacı Dursun ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım’ın kabirlerinde dua etti. Yıldırım, daha sonra köy konağında buluştuğu hemşehrileriyle bayramlaştı. Burada kısa bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istedi.

Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce kişi uğurladı

SIRA BEKLEDİLER

Geceyi Kayı köyünde geçiren Yıldırım, Diyarbakır’daki programa gitmek için bugün saat 12. 00’da Erzincan Havalimanına geldi. Erzincan Havalimanında Binali Yıldırım’ı yolcu etmek için yüzlerce hemşehrisi hazır bulundu. Apronda protokolün yanı sıra uzunca kuyruk oluşturan vatandaşlar Yıldırım’la tokalaşıp, fotoğraf çektirebilmek için sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce kişi uğurladı

Bütün hemşehrisiyle bire bir görüşüp, tokalaşan, talep edenlerle de fotoğraf çektiren Yıldırım’ı uğurlama programı 1 saat 8 dakika sürdü.

Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce kişi uğurladı VİDEO

PANKART AÇILDI

Erzincan Havalimanında ayrıca “Haydi Anadolu Ayağa Kalk Evladına İyi Bak” pankartı açıldı.

Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce kişi uğurladı

Erzincanlıların sevgi seliyle uğurlanan Binali Yıldırım, uçakla Diyarbakır’a hareket etti.

Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce kişi uğurladı

Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce kişi uğurladı

Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce kişi uğurladı

Binali Yıldırım'ı memleketinde yüzlerce kişi uğurladı

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