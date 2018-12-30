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Binali Yıldırım'ın İstanbul İl Teşkilatı konuşması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı'nda konuşuyor.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 20:38..
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Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

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