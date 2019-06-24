Binali Yıldırım'ın oyunun düştüğü ilçeler

Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

Yüzde 99'u açılan sandık sonuçlarına göre İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54.03, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 45.09.

Buna göre Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile'de oy kaybetti.

BİNALİ YILDIRIM'IN KAYBETTİĞİ OYLARLA FARK 700 BİNE ÇIKTI

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı.

Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu.

İMAMOĞLU TÜM İLÇELERDE OYUNU ARTIRDI

Adayların 31 Mart'ta aldığı oy oranıyla 23 Haziran seçimindeki oy oranı arasında önemli değişiklikler gerçekleşti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, İmamoğlu tüm ilçelerde oy oranını artırırken, Yıldırım'ın aldığı oy oranı tüm ilçelerde düştü.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar'da oyunu artırdı.





YILDIRIM EN FAZLA ÇATALCA VE ŞİLE'DE OY KAYBETTİ

Yıldırım'ın en fazla oy kaybettiği ilçeler ise oyların 6 ila 7 puan arasında düşüş gösterdiği Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri olarak gerçekleşti. Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile'de oy kaybetti.

İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli'den aldı. Binali Yıldırım, en fazla oy oranına yüzde 65.81 ile Sultanbeyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sultangazi ve 56.52 ile Bağcılar'da ulaştı.

BİNALİ YILDIRIM 11 İLÇEDE ÜSTÜNLÜK SAĞLAYABİLDİ

İBB Başkanı İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü'nde 31 Mart'ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79'a çıkardı. Yenilenen seçimde İstanbul'un 39 ilçesinden 28'inde İmamoğlu, 11'inde Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 Mart'ta Binali Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu'na geçti.