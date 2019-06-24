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Binali Yıldırım’ın sandığından Ekrem İmamoğlu çıktı

23 Haziran seçimleri son bulurken resmi olmayan sonuçlara göre Binali Yıldırım'ın sandığından Ekrem İmamoğlu çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu ise kendi sandığından zaferle ayrıldı.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 09:55..
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Binali Yıldırım’ın sandığından Ekrem İmamoğlu çıktı

İstanbullular dün bir kez daha sandık başına gitti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sandıktan ikinci kez zaferle ayrıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İBB Başkanı İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı.

YILDIRIM'IN SANDIĞINDA İMAMOĞLU

En çok merak edilen ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın sandığından kimin çıktığı.

Gayri resmi sonuçlara göre, Binali Yıldırım’ın sandığından ise Ekrem İmamoğlu çıktı.

1049 no'lu sandıktan Ekrem İmamoğlu'na 154, Binali Yıldırım'a ise 141 oy çıktı. Aynı sandıkta Saadet Partisi’ne 1 oy ve diğer adaylara 1 oy kullanıldı.

KENDİ SANDIĞINDAN LİDER ÇIKTI

İkinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçilen Ekrem İmamoğlu, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı. Beylikdüzü’ndeki Haldun Taner İlkokulundaki 1382 numaralı sandıkta eşi ve oğlu ile birlikte oy kullanan İmamoğlu, verilen oylardan 242’sini, Binali Yıldırım ise 62’sini aldı.

Kullanılan oyların 3’ü ise geçersiz sayıldı. Aynı sandıkta 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu 243, Binali Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

ERDOĞAN'IN SANDIĞINDA YILDIRIM BİRİNCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3300 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kesinleşmemiş sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım’a 161, Ekrem İmamoğlu’na 128 oy çıktı. 5 oyun geçersiz sayıldığı sandıktan Saadet Partisi adayına 1, diğer adaylara da 1 oy çıktı.

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