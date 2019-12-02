Binanın çatısından sarkan kadını cips yiyerek izlediler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi'nde, bunalıma girdiği ileri sürülen Ayşegül K., 12 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak aşağı sarkıp yürekleri ağza getirdi.

Bir süre sokakta ağladıktan sonra bir sitedeki apartmanın çatısına çıkan kadın, aşağıya sarkarak zaman zaman da ayağa kalkarak tehlikeli hareketler sergiledi.

ÖNLEM ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemine şişme yatak açarken, polis ekipleri de genç kadını ikna etmeye çalıştı.

GÜLEREK SEYRETTİLER

Bu sırada Ayşegül K.’nin çatıda yaptığı hareketleri gören çevredeki vatandaşlar, meraklı gözlerle olup biteni izlerken; bazıları cep telefonuna sarılıp olayı sosyal medyadan canlı yayınladı, bazıları da patates cipsi yiyerek olan biteni film izler gibi izledi. Yoldan geçen bazı sürücü vatandaşlar ise, araçlarından inip yine cep telefonlarına sarıldı.

''ÇARESİZ KADINLARA SALDIRANLARI ÇEKİN''

Polisin yaklaşık 3 saat dil döktüğü Ayşegül K., ikna edildikten sonra çatıdan alındı. Sağlık kontrolü için ambulansa götürülen kadın, çıkışta gazetecilerin, ‘Neden böyle bir şey yaptınız?’ sorusuna, “Adam mı öldürdüm de çekiyorsunuz? Çaresizim. Çaresiz kadınlara saldıranları çekin.” diyerek tepki gösterdi. Ayşegül K., yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.