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Binanın önüne 5 el bombası ve lav silahı bırakıldı

Kocaeli'de bir binanın önüne bırakılmış çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AA | 05.08.2019 - 14:18..
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi İdris Gülbaş Sokak'taki bir binanın önünde üzerinde "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuval olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı.

Binanın önüne 5 el bombası ve lav silahı bırakıldı

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerce yapılan incelemede, 5 el bombası ile bir lav silahının çuvala sarılı olarak bırakıldığı belirlendi. İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü.

Binanın önüne 5 el bombası ve lav silahı bırakıldı

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Binanın önüne 5 el bombası ve lav silahı bırakıldı

Binanın önüne 5 el bombası ve lav silahı bırakıldı

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