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Binbir surat lakaplı cezaevi firarisi kadın yakalandı

Dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik gibi 19 suçtan aranan cezaevi firarisi kadın gözaltına alındı.

AA | 29.11.2018 - 22:09..
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Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Kocaeli'de dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik gibi 19 suçtan aranan cezaevi firarisi, "Binbir surat" lakaplı 50 yaşındaki Seher G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Binbir surat lakaplı cezaevi firarisi kadın yakalandı

Binbir surat lakaplı cezaevi firarisi kadın yakalandı VİDEO

2 AY SÜREN TEKNİK TAKİPTEN SONRA YAKALANDI

Ekipler, iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Seher G'nin Mamak ilçesindeki adreste gizlendiğini, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri dolandırırken hakim ve savcı cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları kullandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyle evlenip boşandığı öğrenilen Seher G'yi yakaladı.

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