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'Binbir surat' suç makinesi yakayı ele verdi

Kendisini doktor, kuyumcu ve iş insanı olarak tanıtıp, 16 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen, cezaevi firarisi, Nuh Mehmet Göncü, Aksaray'da yakalandı.

DHA | 22.02.2020 - 15:21..
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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ilde, dolandırıcılık olayına karışan ve binbir surat lakabıyla anılan Nuh Mehmet Göncü'nün Aksaray’da olduğu bilgisine ulaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı. Göncü, bu sabah Taşpazar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

16 AYRI DOLANDIRICILIK OLAYI

Göncü'nün 5 yıl önce Niğde Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği, kendisini doktor, kuyumcu, iş insanı olarak tanıtıp 16 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği, İstanbul ve Kayseri başta olmak üzere 5 ayrı ilde arandığı tespit edildi.

'Binbir surat' suç makinesi yakayı ele verdi

26 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ve 103 bin TL adli para cezası bulunduğu da saptanan Göncü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Kaç kişiyi dolandırdın?" sorusuna, gülümseyerek karşılık veren Göncü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'Binbir surat' suç makinesi yakayı ele verdi

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