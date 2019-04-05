Bindiği oyuncakta taktığı peruğun gazabına uğradı

Büyük eğlence parklarında bulunan nefes kesici oyun aletlerine binen insanların komik halleri kameraya yansımaya devam ediyor.

OYUNCAĞA BİNEN KADININ PERUĞU UÇTU

Lunaparkta çekilen komi görüntülerden biri bu kez Slingshot adlı eğlence aracındaki kamerada kaydedildi. Küçük kızıyla nefes kesen bir oyuncağa binen kadın, kafasına yapıştırılmış takma peruğun gazabına uğradı. Oyuncak hareket halindeyken rüzgarın şiddetiyle karşılaşan kadının kafasındaki peruk uçtu gitti.

Slingshot'a binen kadının saçı uçtu ViDEO