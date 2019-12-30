Bingöl merkezli DEAŞ operasyonunda 16 kişi yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında, örgüt içinde Suriye'de silahlı eylemlere katılan, eleman kazandıran ve örgüt propagandası yapanların da olduğu 16 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen zanlılara yönelik bugün Bingöl merkezli İstanbul ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu VİDEO

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 16 şahıs gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde ise çeşitli örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapılıp 16 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Bingöl Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

''ÇALIŞMALARA TAVİZSİZ DEVAM EDİLECEKTİR''

Valilik açıklamasında, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalarda, çatışma bölgeleri olarak adlandırılan Suriye ülkesinde bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, Bingöl ilinde örgütsel ders toplantı düzenledikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli şahıs Bingöl merkezli İstanbul ve Mardin illerinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşımızın huzur, güvenini sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız ve tavizsiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.