taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.943
Euro
6.6711
Altın
1515.82
Borsa
114753.97
Gram Altın
289.59
Bitcoin
43103.2

Bingöl merkezli DEAŞ operasyonunda 16 kişi yakalandı

Bingöl, Mardin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, örgüte üye kazandırmaya yönelik faaliyet gösteren 16 kişi gözaltına alındı.

İHA | 30.12.2019 - 19:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında, örgüt içinde Suriye'de silahlı eylemlere katılan, eleman kazandıran ve örgüt propagandası yapanların da olduğu 16 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen zanlılara yönelik bugün Bingöl merkezli İstanbul ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu VİDEO

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 16 şahıs gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde ise çeşitli örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapılıp 16 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Bingöl Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

''ÇALIŞMALARA TAVİZSİZ DEVAM EDİLECEKTİR''

Valilik açıklamasında, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalarda, çatışma bölgeleri olarak adlandırılan Suriye ülkesinde bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, Bingöl ilinde örgütsel ders toplantı düzenledikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli şahıs Bingöl merkezli İstanbul ve Mardin illerinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşımızın huzur, güvenini sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız ve tavizsiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Arnavutköy'de minare fırtınaya zor dayandı
Arnavutköy Yavuz Selim Camii'nin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı.
Mısır'dan Arap Birliği'ne Libya çağrısı
Libya'nın Türkiye'den hava, kara ve denizden askeri destek talebinde bulunması Sisi yönetimini harekete geçirdi.
CHP Ankara'dan Kanal İstanbul'a hayır dilekçesi
Hükümet ile muhalefet partilerini karşı karşıya getiren projelerden Kanal İstanbul için bu sefer Ankara'da kuyruklar oluştu.
Kaçak içki ve sigara operasyonlarında 1559 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı'nca yılbaşı öncesi yurt genelinde düzenlenen 970 kaçak ve sahte içki operasyonunda, 1559 kişinin yakalandığı açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

149
İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları

İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları

220
Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

146
Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı

Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı

197
Yerli otomobilde favori SUV

Yerli otomobilde favori SUV

152
Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

180
Kylie Jenner'dan 2019'a veda pozu

Kylie Jenner'dan 2019'a veda pozu

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir