Bingöl'de 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucunun piyasaya arzı ile mücadele kapsamında operasyon yapıldı.
TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, ormanlık alan içerisinde ve dere yataklarında açılmış 7 ayrı tarlada toplam 501 bin 700 kök kenevir bitkisi ile 1 ton 280 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
İMHA EDİLDİLER
Kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler yerinde imha edildi, olayın failleri 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.