Bingöl'de 15 günlük bebek koronayı yendi

Bir yakınında koronavirüs tespit edilen Z.E., doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.

Başarılı bir şekilde doğum yaptırılan kadının koronavirüs testi negatif, bebeğininki ise pozitif çıktı.

EN KÜÇÜK KORONA HASTASI OLABİLİR

Henüz adı bile konmadan tedaviye alınan bebek, 15 günün ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi. Taburcu edilen bebeğin dünyadaki en küçük koronavirüs hastası olduğu öne sürüldü.

14 GÜNLÜK SÜREÇ VAR

Bu arada tedavisi tamamlanan bebek ve annesinin karantina süreçlerinin, evlerinde 14 gün daha devam edeceği belirtildi.