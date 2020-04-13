taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7845
Euro
7.3976
Altın
1709.24
Borsa
96398.64
Gram Altın
373.074
Bitcoin
45990.51

Bingöl'de 15 günlük bebek koronayı yendi

Koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek, alkışlarla taburcu edildi.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bingöl'de 15 günlük bebek koronayı yendi

Bir yakınında koronavirüs tespit edilen Z.E., doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.

Başarılı bir şekilde doğum yaptırılan kadının koronavirüs testi negatif, bebeğininki ise pozitif çıktı.

EN KÜÇÜK KORONA HASTASI OLABİLİR

Henüz adı bile konmadan tedaviye alınan bebek, 15 günün ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi. Taburcu edilen bebeğin dünyadaki en küçük koronavirüs hastası olduğu öne sürüldü.

Bingöl'de 15 günlük bebek koronayı yendi

14 GÜNLÜK SÜREÇ VAR

Bu arada tedavisi tamamlanan bebek ve annesinin karantina süreçlerinin, evlerinde 14 gün daha devam edeceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
Kütahya’da, sabah evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan İbrahim Selahattin Karagür'ün cansız bedenine gölette ulaşıldı.
Av tüfeğini temizlerken annesini vurdu
Çorum'da, 65 yaşındaki Zöhre İ., oğlu Seyfullah İ.'nin temizlediği av tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı.
Koronayı yenen Dr. Köse, kızının doğum gününü kutladı
Kızı Tilbe Nil'in telefonla 14'üncü doğum gününü kutlayan Köse, "Koronavirisü yendim" derken, kızı, "Bu benim en iyi doğum günü hediyem" dedi.
Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş bomba bulundu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş el bombası ve içeriği tespit edilemeyen bir litre sıvı ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1172
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
423
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
731
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
1107
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1834
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
300
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
287
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir