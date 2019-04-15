Bingöl’de 2 patlayıcı ele geçirilerek imha edildi

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesinde, iki farklı bölgede operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

PATLAYICI MADDELER OLAY YERİNDE İMHA EDİLDİ

Açıklamada, “Genç İlçesi kırsalında iki farklı bölgede icra edilen operasyonlar sonucunda, toprağa gömülü 3 adet Jelikan içerisinde ve arazide 1 adet büyük, 1 adet küçük tüpün, üst kısmı kesilmek suretiyle hazırlanmış ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 adet toplam 40 kilogram el yapımı patlayıcı madde, 1 adet jeneratör, 2 adet araç aküsü, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, patlayıcı maddeler patlayıcı madde imha timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir.” denildi.









